CAGLIARI – Cagliari-Juventus 0-1, gol: Leonardo Bonucci su assist di Federico Bernardeschi (gara in corso).

La prima occasione da gol della partita è stata creata dalla Juventus all’undicesimo minuto. Cross di Miralem Pjanic per Martin Caceres, l’ex difensore del Barcellona calcia con potenza, di prima intenzione, ma non trova lo specchio della porta difesa da Cragno. Al 20′, Moise Kean è stato ammonito per una simulazione nell’area di rigore del Cagliari. Due minuti dopo, al 22′, la Juventus è passata in vantaggio con Leonardo Bonucci. Il difensore della nazionale italiana ha segnato di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Federico Bernardeschi.

Bonucci è stato lasciato solo dalla difesa del Cagliari e non ha avuto alcun problema a battere un immobile Cragno. Al 28′, la Juventus sfiora il raddoppio con Blaise Matuidi. Il centrocampista francese è saltato più in alto di tutti su cross di Mattia De Sciglio ma il suo colpo di testa è stato impreciso. Al 39′, il Cagliari ha creato la sua prima grande occasione da gol. Pavoletti ha servito Barella con una sponda aerea, il centrocampista azzurro ha servito Joao Pedro che da buona posizione ha sparato la palla alle stelle. Il primo tempo è terminato sul punteggio di Cagliari-Juventus 0-1.

Al 57′, Emre Can se ne è andato di gran carriera sulla fascia destra ma il suo tiro cross è terminato sul fondo non riuscendo a sorprendere un concentrato Cragno. Al 58′, Moise Kean è scattato sul filo del fuorigioco ma il suo pallonetto è stato lento e Cragno ha avuto il tempo di bloccarlo. Il millennial azzurro si è disperato per questa occasione da gol sprecata banalmente.