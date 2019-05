CAGLIARI – Cagliari-Lazio 0-2, gol: Luis Alberto al 31′, Correa al 52′ (gara in corso).

La Lazio ha chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol sul Cagliari. La rete è stata realizzata da Luis Alberto al 31′. L’attaccante spagnolo della Lazio ha segnato con un rasoterra imprendibile dopo un ottimo fraseggio con il compagno di squadra Marusic. La Lazio ha meritato il vantaggio perché ha giocato meglio del Cagliari nel primo tempo tempo.

I biancocelesti hanno sfiorato anche il raddoppio con Badelj. Il centrocampista croato ha esploso un gran tiro da 25 metri e la gioia del gol gli è stata negata solamente dalla traversa. La Lazio ha sfiorato il gol anche in altre circostanze: Caicedo ci ha provato con un pallonetto che è uscito di un soffio, Correa e Luis Alberto hanno dovuto fare i conti con delle grandi parate di Cragno.

La Lazio raddoppia al 52′. Correa fugge in contropiede, supera in dribbling Romagna e batte Cragno con un diagonale imprendibile. Continua lo straordinario periodo di forma di Correa dopo la rete che ha permesso alla Lazio di qualificarsi per la finalissima di Coppa Italia. Al 54′, il Cagliari cerca di tornare in partita ma Proto compie una bella parata su Cigarini negando al centrocampista dei sardi la gioia della rete.