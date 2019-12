Cagliari-Lazio, su Instagram Anna Falchi festeggia così la vittoria dei biancocelesti

ROMA – La Lazio ribalta la partita a Cagliari e regala ai suoi tifosi l’ottava vittoria consecutiva. Non solo: la Lazio, dopo la vittoria in Sardegna, ora sogna in grande piazzandosi al secondo posto in campionato a sole tre lunghezze da Juventus e Inter. Una vera e propria favola, quella dei biancocelesti. Una vera e propria favola che Anna Falchi, da sempre tifosissima laziale, ha deciso di celebrare regalando ai suoi fan e a tutti i fan della Lazio, una sua foto. Foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Foto in cui la Falchi si mostra coperta solo da una sciarpa biancoceleste.

“Troppo felice per la mia Laziooooooo! – scrive Anna Falchi su Instagram – Ormai non esiste piu’ la zona Cesarini, c’e’ la zona della pantera nera Felipe Caicedo!”.

Inzaghi: “Il nostro scudetto si chiama quarto posto”.

“Tare dice che possiamo lottare per il primo posto? Allora sono d’accordo con lui”, se la ride Simone Inzaghi, che nel post-match di Cagliari esprime tutta la propria soddisfazione per una vittoria pesantissima: “Siamo andati sotto, bravo Simeone, ma la squadra è rimasta lucida e chi è entrato ha fatto la differenza. Abbiamo mostrato un grandissimo spirito, faccio i complimenti ai ragazzi. Il recupero? C’è un regolamento. E penso che l’abbiano applicato”.

“Il nostro vero scudetto – continua – si chiama quarto posto, certi risultati non sono casuali: partono da lontano. E tante volte avremmo meritato di più: stiamo crescendo, anche attraverso le sconfitte. Tutto quello che stiamo raccogliendo è merito di ciò che stanno facendo i giocatori”.