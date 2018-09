CAGLIARI, SARDEGNA ARENA – Cagliari-Milan 1-1, gol: Joao Pedro 4′, Gonzalo Higuain 54′. Partita valida come posticipo della quarta giornata di Serie A.

Occasione d’oro per il Milan. La squadra allenata da Rino Gattuso vuole sfruttare i passi falsi di Roma e Inter per farsi strada in campionato. Ma i sardi non stanno a guardare e vogliono ottenere un risultato di prestigio, ma soprattutto punti salvezza, contro i rossoneri.

Il Cagliari è passato in vantaggio al 4′. Al primo affondo Joao Pedro ha calciato angolato e ha segnato anche grazie a un intervento difettoso di Donnarumma. La squadra allenata da Maran si è portata in vantaggio dopo un buonissimo avvio fatto di pressing e presenza nella trequarti del Milan. In precedenza era stato Cragno a intervenire in tuffo su un cross pericoloso di Suso. Sul ribaltamento di fronte grande conclusione di Leonardo Pavoletti respinta dal palo, Joao Pedro in seconda battuta calcia e batte Donnarumma. Cagliari vicino al raddoppio al 15′, tiro da fuori area di rigore di Barella e palla sul palo a Donnarumma battuto.

Il Milan crea la sua prima occasione da gol di un certo rilievo al 27′ quando Bonaventura sbaglia clamorosamente la rete del pari: da due passi, su cross di Calabria manda oltre la traversa. Fine primo tempo alla Sardegna Arena, il Cagliari è in vantaggio sul Milan grazie al gol di Joao Pedro. I sardi hanno anche colpito un palo con Barella. Il Milan non ha giocato bene ma si è divorato il pareggio con Bonaventura che ha sbagliato davanti a Cragno.

A inizio ripresa, al 49′, il Milan ha sfiorato il pareggio con Suso. Il tiro cross del calciatore spagnolo è stato deviato in calcio d’angolo da un ottimo Cragno. Al 51′, Maran ha inserito in campo Ionita al posto di Farias. Con questa mossa, il Cagliari spera di dare maggiore protezione al reparto difensivo. Al 52′, Suso ha sfiorato il pareggio su calcio di punizione, il suo tiro è uscito di un soffio. Pareggio del Milan al 54′, Kessie va in pressing sulla difesa del Cagliari. Sul rimpallo arriva Higuain che dribbla Cragno e segna a porta vuota.

Le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Farias, Pavoletti. A disp.: Aresti, Daga, Andreolli, Faragò, Pajac, Lykogiannis, Pisacane, Cigarini, Desena, Ionita, Cerri, Sau All. Maran

MILAN (4-1-4-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Biglia; Suso, Kessie, Bonaventura, Calhanoglu; Higuain. A disp.: A. Donnarumma, Reina, Abate, Caldara, Laxalt, Zapata, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Borini, Castillejo, Tsadjout. All. Gattuso.

Gli highlights di Cagliari-Milan 1-1

Il pareggio di Gonzalo Higuain

Joao Pedro subito in gol alla Sardegna Arena