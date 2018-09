Cagliari-Milan streaming e diretta tv, dove vederla: orario e data

CAGLIARI – Cagliari-Milan, partita valida come posticipo della quarta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, si giocherà domenica 16 settembre alle ore 20.30 alla “Sardegna Arena” di Cagliari.

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN IN TV E STREAMING.

Cagliari-Milan sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport HD (canale 251). Per gli abbonati Sky, disponibile anche il servizio streaming Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-MILAN

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita; Sau, Pavoletti.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

In casa Milan, la parola d’ordine è continuità. La squadra allenata da Rino Gattuso si è riscattata contro la Roma dopo una partenza difettosa al San Paolo di Napoli. Cutrone ha rimediato un infortunio nel corso di Italia-Albania Under 21 e per questo motivo dovrebbe partire dalla panchina. Si è fatto male proprio alla Sardegna Arena di Cagliari. Confermato titolare Higuain dopo l’ottima prestazione contro la Roma, gol annullato e assist vincente per Cutrone al 90′. In campo anche Calhanoglu, autore di un gol da urlo nell’ultima partita della Nazionale Turca di Calcio.

Il Cagliari risponde con un attacco completo con Marco Sau, idolo di casa, e Leonardo Pavoletti. Sau agirà da seconda punta, Pavoletti verrà impiegato come centravanti classico. Pavoletti è tornato sui livelli di Sassuolo dopo una esperienza da dimenticare tra le fila del Napoli.