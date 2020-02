CAGLIARI – Il Cagliari ha pareggiato contro il Parma in un vero e proprio scontro diretto per l’Europa League. Prima di incassare la rete del pareggio, i sardi si sono permessi il lusso anche di fallire un calcio di rigore. Il grande protagonista dell’incontro, è stato Joao Pedro. Il centravanti brasiliano ha segnato un gol, su assist di Simeone, e ha fallito il rigore della possibile doppietta.

Dopo aver segnato la rete del momentaneo uno a zero per il Cagliari, Joao Pedro ha dedicato il gol a Kobe Bryant facendo il gesto del 24 con le dita. Il 24 è stato il numero storico di Kobe Bryant ai tempi dei Los Angeles Lakers in NBA.

Cagliari-Parma 2-2, Joao Pedro non basta. Cornelius segna il pareggio al 95′.

La partita. Gol e spettacolo alla Sardegna Arena. Cagliari e Parma, si trovavano a quota 31 punti prima di questo incontro. Il pareggio odierno, ha mantenuto le due squadre al sesto posto in classifica, ultimo utile per avere la certezza della partecipazione alla prossima edizione di Europa League, ma tra qualche ora il Milan potrebbe superarle in casa di successo contro il Verona.

Nel Parma, mancava Gervinho. E’ sfumato il trasferimento dell’attaccante ivoriano in Qatar ma il calciatore non è stato ancora reintegrato in squadra. Il Cagliari si era portato in vantaggio con Joao Pedro ma poco dopo il Parma aveva pareggiato i conti con Kucka. In seguito, Simeone ha portato nuovamente avanti i sardi ma al 95′ Cornelius ha segnato la rete del due a due finale.