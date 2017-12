Cagliari-Sampdoria diretta, formazioni ufficiali dalle 20:30 (Serie A)

CAGLIARI, SARDEGNA ARENA – Cagliari-Sampdoria (orario 18.00) – Anticipo del campionato italiano di calcio di Serie A.

Probabili formazioni di Cagliari-Sampdoria. Cagliari (3-5-1-1): 1 Rafael, 13 Romagna, 23 Ceppitelli, 19 Pisacane, 16 Faragò, 4 Dessena, 8 Cigarini, 21 Ionita, 20 Padoin, 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti. (29 Cragno, 29 Daga, 2 Van der Wiel, 3 Andreolli, 12 Miangue, 24 Capuano, 27 Deiola, 7 Cossu, 9 Giannetti, 36 Melchiorri, 17 Farias). Allenatore: Lopez. Squalificati: Barella. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Crosta.

Sampdoria (4-3-1-2): 2 Viviano, 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 13 Ferrari, 17 Strinic, 8 Barreto, 34 Torreira, 18 Praet, 90 Ramirez, 91 Zapata, 27 Quagliarella (1 Puggioni, 7 Sala, 19 Regini, 29 Murru, 21 Verre, 4 Capezzi, 11 Alvarez, 9 Caprari , 99 Kownacki). All: Giampaolo. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Nessuno. Indisponibili: Dodò, Linetty. Arbitro: Pasqua di Tivoli Quote Snai: 2,60; 3,40; 2,65

Lopez contro il suo ex allenatore e maestro Giampaolo per provare a superarlo. “Sarà dura per entrambi – avverte l’allenatore del Cagliari nella conferenza stampa della vigilia – ma noi dobbiamo guardare a quello che sappiamo fare. E capire che possiamo battere la Sampdoria”. Sempre nel gioco degli ex, Lopez si affiderà a due che sono passati per Genova, sponda blucerchiati: Dessena per sostituire lo squalificato Barella (“è in crescendo e ci serve molta fisicità”) e Cigarini, uno che forse vorrà dimostrare ai suoi ex tifosi di non essere giocatore da sole quattro presenze.

“Martedì gli ho chiesto perché l’anno scorso non giocasse – ha detto Lopez – e lui mi ha risposto serenamente che chi era davanti a lui (Torreira, ndr) era molto forte. Ma io credo in Cigarini: quando sta bene lui fa star bene anche gli altri”. Nel settore ‘amarcord’ dall’altra parte c’è anche Murru, una vita in rossoblù e quest’anno per la prima volta lontano da casa. Una battuta anche su Giampaolo: “Abbiamo un buon rapporto – ha spiegato Lopez – è uno dei migliori e per me è un punto di riferimento: posso parlare solo bene di lui come tecnico e come persona”. Ma il Cagliari vuole continuare a fare punti: “Dobbiamo dare continuità – ha spiegato ancora il tecnico uruguaiano – perché attraverso il gioco possiamo arrivare al risultato. Questa squadra può ancora crescere. Ma ha la mentalità giusta per farlo”.

A proposito di miglioramenti: “Possiamo fare di più in zona goal, nella scelta dell’ultimo passaggio”. Risolto il dilemma dei tre portieri infortunati o acciaccati (Rafael, Cragno, e Crosta): in porta andrà il brasiliano. Il primavera Daga, in preallarme tutta la settimana, sarà in panchina.