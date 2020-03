Cagliari, via Maran arriva… Walter Zenga

ROMA – E alla fine il Cagliari ha scelto… Walter Zenga.

A sorpresa il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha scelto Walter Zenga, come tecnico dei sardi dopo l’esonero di Maran. Il vice di Zenga sarà Max Canzi, allenatore della Primavera. Fatale per Maran la sconfitta casalinga contro la Roma. Anche se a dir la verità Maran così male con il Cagliari non è mai andato.

Il Cagliari attualmente galleggia a metà classifica, all’undicesimo posto, a quota 32 punti. Anche se, è bene ricordarlo, al momento la classifica vede tante squadre con partite in più o con partite in meno per via dell’emergenza coronavirus.

Al momento comunque la squadra sarda sembra ben lontana dalla lotta retrocessione e quindi per ora naviga ancora in acque tranquille. Il vantaggio dei sardi sulla terz’ultima, il Genoa, infatti è di 10 punti.

Non sembra neanche così impossibile per il Cagliari la lotta per un posto in Europa. La classifica è corta. Anzi, cortissima. Il Milan è vicino a quota 36 punti. Poi, a scendere, tutte le altre: Verona 35, Parma 35 e Bologna 34.

Walter Zenga è reduce dall’esperienza sulla panchina del Venezia (annata 2018/2019). Esperienza non finita molto bene.

Con la squadra al quart’ultimo posto a 22 punti, infatti, Zenga fu esonerato e sostituito da Serse Cosmi.