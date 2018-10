TORINO – ”Con una Var equa il Torino avrebbe qualche punto in più e sarebbe in zona Champions”. Ne è convinto il presidente granata, Urbano Cairo. ”Non pensiamo alla Var e al passato – rimarca Cairo, a margine della presentazione del 102esimo Giro d’Italia -, mi è piaciuta la capacità di reazione della squadra come contro la Fiorentina”.

Sulla squalifica di una giornata per Mazzarri, Cairo spegne subito la polemica e difende il tecnico: ”Ha protestato ma voleva solo spiegarsi con l’arbitro e non era certo aggressivo. C’era rimasto male per alcune decisioni. Da parte sua c’è voglia di fare un bel campionato, in maniera corretta, pulita e positiva”.

Sul digiuno di Belotti al gol, Cairo crede che sia solo un momento di passaggio e si augura un’inversione di tendenza in tempi brevi: ”Belotti non è in crisi. Ha segnato due reti ma ci sono momenti per un attaccante in cui la palla non entra. Belotti ha tanta qualità, è assolutamente in condizione di ribaltare tutto”.

