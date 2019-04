MILANO – Ancora un infortunio a tormentare Davide Calabria. Il terzino classe 1996 del Milan è stato costretto ad alzare bandiera bianca al 38′ di Milan-Lazio, partita valida come semifinale di ritorno di Coppa Italia, al suo posto è entrato in campo l’ex calciatore dell’Atalanta Andrea Conti. Calabria ha accusato dolore dopo un infortunio al ginocchio e non è stato nelle condizioni di proseguire la partita.

Calabria fuori per infortunio, tifosi del Milan disperati sui social: “Era il migliore”.

Questo infortunio ha scatenato la disperazione dei tifosi del Milan sui social network. Basta aprire Twitter o Instagram, e seguire la partita attraverso l’hashtag #MilanLazio, per leggere molti commenti dal contenuto uguale: “Che sfortuna. Esce Calabria che fino a questo momento era il migliore in campo”. Effettivamente l’esterno del Milan stava disputando una grande partita sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Non a caso, l’occasione da gol più importante del primo tempo del Milan è stata creata proprio da Davide Calabria. Al 26′, l’esterno destro del Milan si è accentrato sul centro sinistra e ha fatto partire una conclusione potente ed angolata che è stata deviata in calcio d’angolo da Thomas Strakosha con una parata miracolosa.

Poco prima di Davide Calabria, si era fatto male anche Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio e della Nazionale Serba è uscito in lacrime dopo aver accusato un problema a caviglia e ginocchio.