MILANO – Durante la quarantena da coronavirus, ognuno dice la sua. Oggi è la volta di Adriano Galliani.

L’ex dirigente del Milan, ora al Monza con l’amico di sempre Silvio Berlusconi, ha stilato la sua formazione con gli undici calciatori italiani più forti di tutti i tempi.

Galliani ha scelto la sua squadra dei sogni durante una intervista rilasciata a ai microfoni di Deejay Football Italia.

Nella storia del calcio italiano, abbiamo avuto tantissimi portieri di grande talento ma per Galliani il numero uno è Gigi Buffon, calciatore ancora in attività con la maglia della Juventus.

Galliani non ha mai avuto Buffon nelle sue squadre ma ha voluto premiarlo per aver vinto il Mondiale del 2006 da grande protagonista.

Poi i difensori. Galliani ha scelto tre su quattro dei suoi vecchi ragazzi.

Quindi spazio agli ex rossoneri Nesta, Baresi e Maldini con l’ex nerazzurro Bergomi a completare una difesa di ferro.

Passiamo al centrocampo. Galliani ha deciso di schierare tre calciatori che si completano perfettamente tra loro.

Due di loro, Andrea Pirlo e Rino Gattuso, hanno vestito la maglia del Milan durante la sua gestione. Il terzo incomodo è Tardelli, un altro eroe Mondiale.

In attacco, tre numeri 10 al potere. In questo caso Galliani non ha voluto scegliere, li ha messi direttamente tutti e tre in campo.

Quindi tridente delle meraviglie con Totti, Del Piero e Baggio. Una squadra difficilmente battibile…

La squadra dei sogni di Adriano Galliani.