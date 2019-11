VENEZIA – La Nazionale Italiana di Calcio “scende in campo” a Venezia.

“Venezia è una città ferita, ma è forte oltre a essere stupenda, ha dimostrato grande carattere e una capacità di rialzarsi straordinarie”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la visita della delegazione della Nazionale di calcio a piazza San Marco.

“La nostra presenza con tutta la Nazionale è un messaggio di affetto e testimonianza alla città – ha aggiunto il n.1 della Federcalcio – ai suoi cittadini e a coloro che si stanno adoperando per riportare questa tragica situazione alla normalità”.

“A nome di tutta la squadra, siamo vicini alla città di Venezia e mandiamo un grande abbraccio a tutti”. Lo ha detto il portiere della Nazionale azzurra di calcio, Gianluigi Donnarumma, oggi in piazza San Marco con la delegazione dell’Italia per solidarietà dopo l’emergenza per l’acqua alta (fonte Ansa).