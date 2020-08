Petagna e le serate da positivo con Romagnoli e Donnarumma. poi la partita con mezzo Tottenham. Mirante della Roma, altri calciatori del Cagliari, del Torino… Siamo sicuri che il campionato riparta?

La data della ripresa del campionato di Serie A è il 19 settembre. Poco meno di un mese. Ma ad oggi i calciatori di Serie A positivi al coronavirus non sono pochi, e stanno aumentando. Moltiplicati nelle ultime 48 ore, complici le ultime settimane trascorse tra la Costa Smeralda e il Nord della Sardegna dove nei locali il virus si è diffuso non poco.

L’ultimo in ordine di tempo è il nuovo attaccante del Napoli, Andrea Petagna. E’ risultato positivo assieme al fratello, ma quello che preoccupa non è solo questo, ma una foto scattata poco prima che si scoprisse della sua positività. Nella foto si vede Petagna in campo con tanti altri calciatori per una partita estiva, con lui c’è mezzo Tottenham tra cui Lamela, Dier e Lo Celso. Poi Petagna è stato anche visto in discoteca con Romagnoli e Donnarumma.

Dopo i quattro casi segnalati dal Cagliari, uno in Bulgaria, Despodov, e tre in Sardegna, Ceppitelli, Bradaric e Cerri, si sono aggiunti il portiere della Roma, Antonio Mirante, l’attaccante del Napoli, Andrea Petagna. Ma anche l’attaccante del Sassuolo, Jeremie Boga, e due atleti del Torino la cui identità non è stata ancora resa nota dalla società granata. Anche il Brescia, società retrocessa in Serie B, ha comunicato la presenza di un positivo di ritorno dalle vacanze in Sardegna.

Calciatori positivi, che ne sarà del campionato?

Federazione e Lega vanno avanti per la loro strada, nessuno vuole pensare che la data d’inizio del campionato possa slittare a causa del numero di contagiati. Il 19 settembre per loro resta intoccabile. Di sicuro questa nuova ondata di positivi, che sta toccando molto da vicino anche il calcio, procurerà qualche cambiamento e qualche rallentamento nel percorso di ritorno alla normalità.

Far tornare la gente allo stadio? Manco a parlarne per ora. Per ora è già tanto se si riesce a ripartire perché questo agosto sta diventando quello che forse in molti temevano ma alla fine hanno sottovalutato: un contagio da vacanza.