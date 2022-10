Calcio, il campionato di Serie A in poesia a “Un giorno da pecora”, trasmissione di Radio Rai 1, in onda dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 15:00.

Autore e dicitore, ogni lunedì, Maurizio Gasparri, senatore e ex ministro, alla sua nona legislatura. Titolo della rubrica: Ode rosa.

È un divertente commento in rima della domenica del calcio.

Tifoso della Roma, ha aperto la sua poesiola di lunedì 24 ottobre 2022 con un lamento:

Delusione per la Roma,

Osimhen i lupi doma.

Vince il Napoli e fa festa

perché solo è saldo in testa.

Ma guadagna punti e spazio

forte e tonica la Lazio.

L’Atalanta vien sconfitta,

per due a zero vien trafitta.

A Firenze gran battaglia

nel final l’Inter non sbaglia,

4 a 3 vince la gara,

per i viola sorte amara.

Milan corre vittorioso,

trionfa e resta speranzoso,

al tre a un si sono arresi

i simpatici monzesi.

Vince e appare forte e sana

una gran Salernitana,

non è poi mica un’inezia

prevalere sullo Spezia.

Goleada juventina

manda l’Empoli in rovina,

allo Stadium 4 a 0,

un trionfo bianconero.

Perde in casa l’Udinese,

dal Torino due ne prese.

E il Bologna nel Salento

batte il Lecce e sta contento.

Ma la Roma non è assente,

del consiglio ha il presidente,

prima Draghi ora Meloni,

giallorossi belli e buoni.