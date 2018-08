Calciomercato, ecco gli ultimi acquisti: Zaza al Torino. Gervinho al Parma

ROMA – Il calciomercato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è ufficialmente chiuso. Tra gli ultimi colpi di mercato c’è da registrare il passaggio del difensore del Liverpool Klavan al Cagliari e l’acquisto della Sampdoria di Tonelli e Saponara. Il Torino supera la concorrenza della Samp e all’ultimo acquista Zaza dal Valencia.

Granata che hanno acquistato anche Soriano.

Il centrocampista arriva dal Villarreal in prestito con diritto di riscatto

Il Parma ha ufficializzato Gervinho. L’ex ala della Roma arriva dall’Hebei Fortune a titolo definitivo: contratto fino al 2021. L’Atalanta ha chiuso per Rigoni.

Prestito con diritto di riscatto a 16 milioni: questa la formula per l’arrivo del rinforzo per Gasperini.

Niente acquisti nell’ultimo giorno di mercato per il Napoli.

L’allenatore del Napoli nella sua prima conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio ha spiegato la strategia del club: “Si è parlato tanto di mercato ma non c’era la necessità di stravolgere questa rosa. Ho chiesto al presidente di non vendere nessuno e De Laurentiis non ha venduto nessuno”.

Il Milan ha invece ufficializzato l’arrivo di Castillejo e Laxalt.

Oggi è anche il giorno dell’addio di Claudio Marchisio alla Juventus. Il centrocampista si è svincolato dopo 25 anni in bianconero.