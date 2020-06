TORINO – Arthur alla Juventus e Pjanic al Barcellona ma non sarà uno scambio di calciomercato. I due club hanno deciso di dividere queste due operazioni di calciomercato.

La Juventus ha acquistato Arthur per 70 milioni di euro, più bonus, mentre il Barcellona ha pagato Pjanic 60 milioni di euro, sempre più bonus. I due calciatori percepiranno degli stipendi diversi.

Pjanic, che è sicuramente più affermato del giovane brasiliano, dovrebbe guadagnare 7.5 milioni di euro a stagione. Arthur, invece, dovrebbe guadagnare alla Juventus 5.5 milioni di euro a stagione, a salire, per i prossimi cinque anni.

I due club hanno deciso di dividere le due operazioni di calciomercato per ragioni legate alle plusvalenze ed al bilancio delle due società di calcio.

I due calciatori sosteranno le visite mediche domani a Torino. Arthur dovrebbe arrivare in Italia stanotte con due medici del Barcellona al seguito. Pjanic invece è già a Torino e sosterrà le visite mediche insieme al brasiliano.

Il Barcellona ha deciso di accettare la richiesta della Juventus e ha acconsentito a delle visite mediche congiunte nell’ormai celebre J-medical. Ovviamente i medici della società blaugrana sono necessari per controllare le condizioni fisiche di Pjanic, calciatore che vedremo presto insieme a Messi in blaugrana (fonte, articolo di Filippo Conticello per gazzetta.it).