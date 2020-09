Calciomercato Atalanta, colpo Sam Lammers. Anche Brekalo nel mirino.

Atalanta scatenata sul calciomercato, i bergamaschi hanno piazzato il colpo Sam Lammers dal Psv.

Il calciatore è arrivato a Bergamo in cambio di 9 milioni, più bonus, al Psv. Lammers ha solamente 23 anni ma ha già segnato 52 gol tra Psv e Heerenveen.

E’ alto 191 cm ma è anche molto forte da un punto di vista tecnico. Ricorda molto da vicino Duvan Zapata. Se il colombiano dovesse restare a bergamo, il giovane olandese potrebbe crescere alla sue spalle.

Lammers non ha ancora debuttato in Nazionale ‘A’ ma con le selezioni giovanili olandesi ha segnato la bellezza di 7 gol in 10 partite.

L’altro grande obiettivo di calciomercato dell’Atalanta è il Nazionale Croato del Wolfsburg Josip Brekalo.

Il calciatore avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento in nerazzurro ma manca l’intesa tra l’Atalanta ed il Wolfsburg.

I nerazzurri vorrebbero prenderlo in prestito con obbligo di riscatto mentre il Wolfsburg, che ha bisogno di fare cassa, vorrebbe venderlo subito a titolo definitivo.

Brekalo è un attaccante che risponde perfettamente alle caratteristiche tecniche ricercate dall’Atalanta per il gioco di Gasperini.

Infatti Brekalo è sia veloce che forte tecnicamente. Al Wolfsburg lo considerano un vero e proprio dribblomane (fonte Sky Sport).