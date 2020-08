Calciomercato Benevento, Lapadula vicino. Offerte per Kluivert e Bonaventura (foto Ansa)

Calciomercato Benevento, i campani sono ad un passo da Lapadula. Offerte anche per Kluivert e Bonaventura.

Un Benevento senza limiti sul calciomercato, dopo gli arrivi di Glik e Ionita, è ad un passo anche Gianluca Lapadula.

Il patron Vigorito non sta badando a spese per regalare a Pippo Inzaghi una squadra che possa salvarsi in tranquillità.

Infatti tre anni fa i campani vennero condannati alla retrocessione in Serie B dopo il solo girone di andata. A nulla servì una campagna acquisti faraonica a gennaio, con l’arrivo di calciatori del calibro di Sagnà, perché ormai la classifica era già compromessa.

Il Benevento, memore di quell’esperienza, non vuole commettere gli errori del passato ed è intenzionato a costruire subito una squadra competitiva.

Gli acquisti di Ionita e Glik vanno in questa direzione ma non saranno di certo gli unici. Il Benevento vuole costruire una squadra con calciatori che hanno già dimostrato di poter fare la differenza in Serie A.

Per questo motivo il club campano ha già raggiunto un accordo con il Genoa per Lapadula. I campani hanno convinto i liguri con una offerta da 4 milioni di euro, ora va convinto il calciatore che vuole comunque ripartire dalla Serie A dopo una buona stagione personale a Lecce.

Allo stesso tempo, il Benevento si è gettato a capofitto anche su due obiettivi ambiziosi di calciomercato come Kluivert e Bonaventura.

I campani hanno offerto un maxi stipendio a Bonaventura, che è svincolato, ma l’ex calciatore del Milan non ha ancora fornito una risposta positiva perché spera in un ritorno all’Atalanta.

Per Kluivert, invece, c’è da convincere sia la Roma che il calciatore. I giallorossi sono disposti a cederlo ma non sono interessati alla formula proposta dal Benevento (prestito oneroso con obbligo di riscatto).

La Roma vorrebbe cederlo in Premier League dove ci sono diversi club disposti ad acquistarlo a titolo definitivo (si parla di Arsenal e Everton). Lo stesso olandese, su consiglio dell’agente Raiola, preferirebbe trasferirsi in una squadra di medio alto livello in Inghilterra (fonte Sky Sport).