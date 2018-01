Lo vogliono Roma, Juventus e Inter ma intanto il Cagliari gli ha rinnovato il contratto

Il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella ha prolungato il contratto con la società rossoblù sino al 2022. Il giocatore, classe 1997, già convocato in Nazionale, era stato blindato dal club due anni fa sino al 2020.

Oggi è arrivata la firma sull’accordo che consolida il rapporto con il club del presidente Tommaso Giulini. Cagliaritano, prodotto del vivaio rossoblù, Barella ha esordito in serie A all’età di 18 anni, in occasione di Cagliari-Parma (4-0). Dopo aver dato il suo contributo alla pronta risalita del Cagliari nella massima serie, rientrato dal prestito al Como, nella stagione 2016-17 ha conquistato il posto in squadra e non l’ha più perso.

In questa stagione ha realizzato il suo primo gol in serie A a Ferrara contro la Spal. A soli 20 anni Barella ha già collezionato 98 presenze con la maglia rossoblù, 57 con la prima squadra e 41 in Primavera.

È dell’ottobre scorso la prima convocazione nella Nazionale maggiore, dopo aver militato in tutte le rappresentative azzurre giovanili, collezionando sinora 49 presenze. Con l’U20 ha conquistato il secondo posto ai campionati Europei di Germania nel 2016, il terzo ai Mondiali in Corea del Sud nel 2017.