LONDRA (INGHILTERRA) – Alla faccia del mercato di riparazione! Il Chelsea è scatenato sul mercato di gennaio. Molto presto si libererà di Cesc Fabregas, che si trasferirà a Montecarlo a peso d’oro, e proverà a sostituirlo con Barella e Leandro Paredes. La squadra allenata da Maurizio Sarri, si è presentata al Cagliari con la cifra choc di cinquanta milioni di euro per Barella. A quelle cifre, non si può non vendere il centrocampista nel giro della Nazionale Italiana di calcio.

Ma non solo, il Chelsea sta per chiudere un altro affare, questa volta con lo Zenit San Pietroburgo, per portare in Premier League Leandro Paredes. Il centrocampista argentino ha mosso i primi passi con la Roma, a Sarri è sempre piaciuto e l’ex allenatore del Napoli preferisce acquistare calciatori che ha già avuto modo di visionare e conoscere in Italia. Così dopo Jorginho, ecco Barella e Paredes.

