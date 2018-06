ROMA – Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid. La bomba di calciomercato la lancia in prima pagina il quotidiano portoghese Record, che non esita a parlare [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] di “decisione irreversibile”. E tra le destinazioni possibili citate dal quotidiano portoghese, c’è anche l’Italia.

Una notizia che è subito rimbalzata su tutti i siti sportivi italiani che non hanno esitato a individuare (e scrivere) le possibili squadre che potrebbero accogliere il cinque volte Pallone d’Oro. Su tutte chiaramente Juve, Inter, Milan e Roma.

E come ogni estate è partito il tam tam. Moltissimi tifosi sognano di vedere il fenomeno portoghese indossare la maglia della loro squadra del cuore, ma essendo realisti, basta guardare l’ingaggio e il costo del cartellino di CR7 per capire che questa possibilità non esista.

Ronaldo ha un contratto in essere fino al 2021 (ultimo rinnovo nel 2016) con una clausola di 1 miliardo di euro. Valore di mercato (considerando lo stipendio residuo) secondo Playratings: 141,1 milioni di euro. A questi vanno aggiunti commissioni e stipendio. Ipotizzando per esempio un ingaggio da 40 milioni netti l’anno (presumendo che il portoghese voglia almeno eguagliare Messi). Fossero 3 gli anni di contratto (ossia fino al 2022, anno del prossimo Mondiale) sarebbero 240 milioni lordi di ingaggio più il costo del cartellino. E’ un’operazione – comunque – da almeno 300/400 milioni di euro. Cifre che per il calcio italiano sembrano impossibili.