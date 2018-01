MILANO – Il calciomercato di gennaio chiuderà ufficialmente i suoi battenti il 31 gennaio alle ore 23.00. Sono ore caldissime all’hotel Melià di Milano, zona San Siro, per i direttori sportivi delle società italiane di calcio.

Gli aggiornamenti in diretta:

21.50 – Ieri pomeriggio il grave infortunio al portiere titolare Ivan Provedel, con la frattura della tibia destra dopo uno scontro in allenamento. Oggi pomeriggio l’arrivo in prestito dal Milan dell’estremo difensore brasiliano Gabriel. L’Empoli già ieri sera stava trattando il portiere ex Cagliari e Carpi per sostituire il suo numero 1 infortunato che dovrebbe essere operato domani. Con Terracciano non al meglio per problemi muscolari, ma che dovrebbe andare in panchina col Palermo, il ritorno sul mercato per prendere un ‘titolare’ era doverosa: Gabriel, classe ’92, sarà in campo già venerdì sera contro i rosanero nel big match per il quale sarà assente Krunic, squalificato.

21.30 – Rescissione consensuale fra il Milan e Gabriel Paletta, che è pronto a iniziare una nuova avventura calcistica, in Turchia, dove interessa a varie squadre come Fenerbahce, Galatasaray, Trabzonspor e Antalyaspor, o in Cina. Dopo tre stagioni, la fine del rapporto fra il club rossonero e il difensore oriundo (tre presenze con la Nazionale azzurra) classe 1986 è stata annunciata via Twitter da Massimiliano Mirabelli. “La decisione di rescindere il contratto con Paletta è stata concordata tra le parti – ha scritto il direttore sportivo milanista -. Ci tengo a salutare un grande uomo prima che calciatore. Un esempio di correttezza, professionalità e lealtà sportiva. In bocca al lupo Gabriel, per tutto quello che verrà nella tua carriera”.

21.00 – Svanisce al fotofinish l’arrivo di Amin Younes al Napoli. La trattativa per l’attaccante è saltata all’ultimo minuto e a meno di clamorosi nuovi ribaltoni, il tedesco resterà all’Ajax. Younes era venuto in Italia per le visite mediche a Roma ed era sbarcato anche a Napoli, accolto al San Paolo domenica per assistere alla sfida vittoriosa contro il Bologna. Tutto fatto, ma mancava la firma sul contratto che è saltata oggi: dietro il flop della trattativa ci sarebbero problemi personali del giocatore ma anche un ripensamento dell’Ajax sull’offerta da cinque milioni di euro del Napoli per avere subito l’attaccante. In ogni caso il no di Younes spiazza il Napoli che ora rischia seriamente di restare senza rinforzi nel mercato di gennaio che si chiude domani. Younes avrebbe dovuto costituire l’alternativa ai due esterni Insigne e Callejon, un ruolo che ha urgente bisogno di copertura anche in vita dell’Europa League che riprende la prossima settimana. Tutto rimandato a giugno, quindi, con il Napoli si getta in tutta fretta sui pani B. In primo piano ancora la rincorsa a Politano con gli azzurri che avrebbero raggiunto i venti milioni di euro di offerta per convincere il Sassuolo, ma la risposta positiva del cub emiliano non è ancora arrivata. Intanto Giuntoli a spostato repentinamente il suo radar su Davy Klaassen, attaccante del’Everton che è stato preso dal club di Liverpool per 28 milioni di euro la scorsa estate ma ha gocato solo quattro partite di Premier finora: Klaassen vuole andare già via e il Napoli ci sta provando, anche se non è un esterno e potrebbe arrivare in prestito. Ma mancano solo 24 ore. Intanto oggi la squadra di Sarri è tornata ad allenarsi dopo il giorno di pausa: da Castel Volturno la buona otizia è il rientro in gruppo di Albiol, che ha smaltito il fastidio muscolare e sarà a disposizione per la trasferta a Benevento.

20.35 – “Non so niente del Napoli e sinceramente non ho fatto ancora nulla qua. Per questo prima di muovermi dalla Sampdoria vorrei fare qualcosa”. Così ha risposto l’attaccante blucerchiato, Gianluca Caprari, alle voci di un possibile interessamento del Napoli, che sarebbe pronto ad offrire 15 milioni per acquistarlo e girarlo poi al Sassuolo per arrivare a Politano. Caprari si concentra piuttosto sul cammino della sua Sampdoria. “La squadra deve continuare a fare molto bene come ha fatto finora. I cavalli si vedono alla fine – ha spiegato – e noi abbiamo ancora tante partite da disputare. Vogliamo rimanere lì. Il Torino? Sarà una partita fondamentale ma abbiamo dalla nostra parte il fattore campo e giocare nel nostro stadio sarà come avere accanto un dodicesimo uomo e quello è importante”.

20.15 – Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l’Inter. Il centrocampista dei nerazzurri, che nelle scorse ore ha raggiunto insieme al proprio agente l’hotel Melià, sede del calciomercato, sarebbe nel mirino del Siviglia. Il club spagnolo, allenato da Vincenzo Montella, avrebbe presentato un’offerta per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 28 milioni. Nelle prossime ore si cercherà un’intesa tra le società, ma Brozovic, che ha collezionato solo 16 presenze in campionato, potrebbe provare a misurarsi con la Liga. In uscita anche Yuto Nagatomo. Il difensore giapponese avrebbe chiesto la cessione per trovare un club con cui giocare con continuità e potrebbe quindi approdare, sempre con la formula del prestito, al Galatasaray. Due operazioni che permetterebbero all’Inter di alleggerire il monte-ingaggi, poiché attualmente Brozovic guadagna 2,5 milioni a stagione, Nagatomo 1,5.

20.00 – Il Bologna ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Nehuen Paz, difensore centrale di piede mancino. Il 24enne argentino arriva dal Newell’s Old Boys e saprà solo domani sera se potrà essere a disposizione di Donadoni da subito o solo dall’estate. Problemi di lista per i rossoblù, che, per poter inserire il nuovo acquisto, devono cedere almeno un calciatore ‘Over 21’, prima della chiusura del mercato, fissata per domani alle 23. Non dovessero riuscire a liberare il posto, Paz sarà ceduto in prestito fino all’estate: i Montreal Impact di Joey Saputo, proprietario anche del Bologna, è la destinazione più probabile.

19.20 – “Sono molto contento di essere arrivato alla Fiorentina, ho lasciato un club storico per approdare in un altro, non vedo l’ora di mettermi al lavoro e ambientarmi prima possibile”. Sono le prime parole di Bryan Dabo da neoacquisto del club viola. Il centrocampista, proveniente dal Saint-Etienne a titolo definitivo per circa 3 milioni, è sbarcato oggi a Firenze per le visite mediche e per firmare un contratto di quattro anni. Già da domani si metterà a disposizione di Pioli e della nuova squadra nella quale ritroverà Veretout, già compagno nel club appena lasciato. Intanto, l’attaccante senegalese Khouma Babacar, 25 anni, è vicino all’addio a Firenze: su di lui è piombato il Sassuolo che ha intensificato i contatti in queste ore con l’entourage del giocatore cresciuto nel vivaio viola. L’operazione potrebbe prevedere uno scambio alla pari con l’attaccante della squadra emiliana Diego Falcinelli, 27 anni. Anche un altro ex viola, Carlos Sanchez, potrebbe fare le valigie: per il centrocampista colombiano si sarebbe fatto avanti l’Espanyol. Intanto, ieri la squadra viola ha ripreso gli allenamenti preceduti dall’inevitabile confronto con Pioli e i dirigenti presenti sul pesante ko rimediato domenica scorsa con il Verona che ha scatenato la contestazione dei tifosi. Escluso ad ora un ritiro anticipato, forte invece in tutta la Fiorentina la voglia di riscattarsi e ripartire.

19.00 – Ha firmato stamani il contratto che lo lega al Crotone almeno fino al termine della stagione Niccolò Zanellato, il centrocampista preso dal Milan in prestito con obbligo di riscatto. Centrocampista capace di giocare in tutti i ruoli del reparto, Zanellato è cresciuto nelle giovanili del Milan ed ha esordito con i rossoneri in questa stagione, nella gara di ritorno degli spareggi di Europa League contro i macedoni dello Shkendija. Il calciatore si è già allenato con i nuovi compagni.

18.30 – Pierre-Emerick Aubameyang si appresta a diventare il rinforzo invernale dell’Arsenal. Il centravanti de Gabon è a già a Londra, nel centro sportivo dei ‘Gunners’, per essere sottoposto alle rituali visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà alla squadra di Wenger. Il centravanti lascia così il Borussia Dortmund, la squadra dove è esploso: in estate era stato inseguito più volte dal Milan che, però, non era riuscito a mettere le mani sul suo cartellino. Aubameyang in Bundesliga ha finora realizzato 13 reti, preceduto nella classifica dei marcatori solo da Lewandowski, con 18 gol.

18.00 – ”Ho parlato con Icardi e gli ho detto le stesse cose che ho detto a tutti: non si rilassi e se sta bene, sarà convocato. Per di più ora è vicino al Real Madrid”. Il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli, al giornale spagnolo As, conferma l’interesse del Real Madrid per l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi. ”È osservato – aggiunge – e si sente tentato dai Blancos”. Sampaoli ha incontrato il capitano nerazzurro sabato scorso ad Appiano Gentile. Una tappa del giro che il ct sta compiendo in Europa per valutare i giocatori argentini in vista del Mondiale. ”È un bel problema avere tanta ricchezza di attaccanti in Nazionale – dice il ct – e che tutti stanno attraversando un buon momento”.