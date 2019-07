ROMA – L’affare legato a Dzeko all’Inter si complica. Come svela il Corriere dello Sport, la Roma vorrebbe 20 milioni di euro per il cartellino del bosniaco che già da mesi avrebbe trovato l’accordo con il club milanese. Una richiesta troppo alta per i nerazzurri che avevano offerto solo la metà. A quanto si legge, la richiesta dei giallorossi adesso potrebbe far naufragare qualsiasi genere di trattativa o affare. Questo potrebbe allora aprire la strada a due scenari: o la Roma rivede le sue richieste, o l’Inter cambierà obiettivo.

E così, secondo Tuttosport, i nerazzurri, che stanno portando avanti la trattativa per Lukaku, stanno iniziando a valutare delle piste alternative. A Conte non dispiace Fernando Llorente. Lo spagnolo, già allenato ai tempi della Juventus, era in scadenza di contratto a giugno con il Tottenham da cui si è svincolato a parametro zero. (fonte CORSPORT – TUTTOSPORT)