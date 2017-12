MADRID (SPAGNA) – Eden Hazard si ‘promette’ al Real Madrid, rifiutando il rinnovo di contratto proposto dal Chelsea.

Secondo quanto scrive il Times, il patron Roman Abramovich ha offerto al fantasista belga un contratto di 300 mila sterline a settimana (circa 340 mila euro), per un totale che si aggira intorno ai 18 milioni di euro all’anno.

Hazard, come il connazionale e portiere Thibaut Coutois, ha gelato le intenzioni del Chelsea di prolungare un accordo che si concluderà nel giugno del 2020. Dietro il diniego del giocatore c’è – secondo quanto scrive il giornale inglese – l’aspirazione di entrare a far parte di una squadra come il Real Madrid, cosa che ha sempre desiderato.

Hazard rifiuterebbe così di diventare il calciatore del Chelsea più pagato della storia.