EMPOLI – La promozione a 85 punti è un biglietto da visita importante per un club che, dopo i fasti con Spalletti, Sarri e Giampaolo, ha trovato nel maturo tecnico Andreazzoli il nuovo guru per la nuova avventura in serie A. Per non ripetere gli errori della precedente promozione si è scelto di puntare su giocatori motivati, esperti e giovani emergenti. Si è divisa la coppia gol della promozione: è rimasto Caputo, è partito Donnarumma.

Sono arrivati due elementi: dal Palermo per 9 mln (cifra più alta pagata mai dal club) La Gumina, a fargli compagnia sarà Mraz, 21/enne capocannoniere del campionato sloveno. Accanto agli elementi cardine della squadra, come Pasqual, Brighi e Zajc, il club sta seguendo nomi importanti come Acquah.

Per ripetere il percorso fatto con Paredes il club ha inseguito a lungo il romanista Gerson che però si è poi accasato con la Fiorentina. Formazione (4-3-1-2): Provedel, De Lorenzo, Maietta, Veseli, Pasqual, Brighi, Bennacer, Krunic, Zajc, LA GUMINA, Caputo. All. Andreazzoli.