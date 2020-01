FIRENZE – Fiorentina regina di questo ultimo giorno di calciomercato. I viola hanno preso ben 4 calciatori nelle ultime ore: Duncan, Kouamé, Igor e Amrabat (che però resterà al Verona fino al termine della stagione). A pochi minuti dalla fine del calciomercato, il patron Rocco Commisso ha rilasciato le seguenti dichiarazioni che sono riportate dal Corriere dello Sport.

“Cutrone, Duncan, Kouamé, Igor e… ne manca uno. Amrabat? Stiamo aspettando su certe cose, non per nostra colpa. Non è un affare ancora definitivo – in realtà è stato ufficializzato poco dopo. Quello che voglio dire è che in 7 mesi siamo già a 300. Sapete cosa? 300 milioni, avete capito? E come si arriva a 300? Prima la Fiorentina, dopo la mediacam, dopo il centro sportivo, infine con questo mercato siamo sopra i 300 milioni”.

“Basta calciatori per questa sessione, ne vanno via pochi. Forse stanno lavorando, siamo attenti alle occasioni. Io voglio giocatori che aiutano a fare una Fiorentina più grande, non solo per sei mesi. Abbiamo fatto grandi passi in avanti”.