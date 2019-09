Calciomercato Fiorentina Pedro Ghezzal Bobby Duncan cugino Gerrard

FIRENZE – Il calciomercato della Fiorentina si è chiuso con il botto. I viola hanno preso l’attaccante Pedro, l’esterno Rachid Ghezzal, fratello minore di Abdelkader Ghezzal, ex calciatore e suo procuratore, e Bobby Duncan, cugino del mitico Steven Gerrard, ex bandiera del Liverpool.

La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Pedro, classe 1997, dal Fluminense.

Il giocatore brasiliano arriva a titolo definito per una cifra intorno ai 14 milioni, più la percentuale del 20% sull’eventuale futura rivendita. Pedro è sbarcato questa mattina a Roma con un volo da Rio de Janeiro e quindi si è recato a Villa Stuart per le visite mediche, prima di sottoscrivere un contratto di cinque anni.

Il neoviola farà ritorno in Brasile per sbrigare le ultime formalità, prima di iniziare da metà settimana la nuova avventura con la Fiorentina che intanto ha definito anche l’acquisto dal Liverpool di Bobby Duncan, classe 2001, cugino del campione inglese Gerrard, un’operazione da circa 2,50 milioni più una percentuale del 20% sulla futura rivendita.

Per il giovane attaccante, che verrà aggregato alla Primavera, pronto un triennale. Il club viola, dopo l’ennesimo assalto a De Paul, ha definito gli ultimi dettagli con il Leicester per il prestito dell’esterno franco-algerino Rachid Ghezzal. Ghezzal arriva in prestito oneroso (100.000 euro) con diritto di riscatto fissato a favore della Fiorentina per circa 10 milioni di euro (fonte Ansa).

Calciomercato Fiorentina, Pedro è un grande colpo ma occhio anche al cugino di Gerrard…

Pedro è stato un grande colpo per la Fiorentina perché si tratta di un centravanti molto giovane, classe 1997, che però ha già segnato 26 gol in 77 partite. Queste prestazioni straordinarie con la maglia della Fluminense, lo hanno portato fino alla Nazionale Brasiliana di Calcio. Nell’agosto del 2018 ha ricevuto la sua prima convocazione con la nazionale brasiliana, in vista delle amichevoli del mese successivo contro El Salvador e Stati Uniti, pur senza scendere in campo.

Bobby Ducan, cugino di Steven Gerrard, ha segnato valanghe di gol con le giovanili del Liverpool ma poi ha rotto con il suo vecchio club perché pretendeva di essere promosso in prima squadra. Klopp ha detto no ed il calciatore è approdato alla Fiorentina.