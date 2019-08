FIRENZE – La Fiorentina punta Vincenzo Grifo. Il classe 1993, nel giro della nazionale italiana, piace a Vincenzo Montella. Poco utilizzato dall’Hoffenheim nei primi mesi di stagione, poi protagonista assoluto nel Friburgo (con 6 reti) ora, tornato a Sinsheim, potrebbe nuovamente partire anche se il suo contratto scade nel 2022. Grifo può essere trequartista ma anche attaccante esterno.

Come scrive La Nazione, l’arrivo di Pulgar sembra escludere altri due obiettivi seguiti dalla Fiorentina, cioè Diego Demme e Sander Berge. Per il norvegese la richiesta è di almeno 30 milioni. In tutto questo è da valutare la posizione di Marco Benassi. Resterà? La stima per il giocatore c’è e comunque non ci sono prospettive di mercato capaci di far decollare trattative. Da non escludere, comunque, una ricerca per individuare una mezzala più completa e un identikit potrebbe essere quello di Seko Fofana dell’Udinese.

