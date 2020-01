FIRENZE – Fiorentina scatenata sul calciomercato. I viola chiudono la sessione di gennaio con ben quattro acquisti nelle ultime 24 ore. Si tratta di Igor, ex difensore della Spal, di Kouamé, ex centravanti del Genoa, di Amrabat, ex centrocampista del Verona e di Duncan, ex centrocampista del Sassuolo. E’ in corso la trattativa per Laxalt, calciatore individuato dopo che è sfumato l’acquisto di Mimmo Criscito.

Calciomercato Genoa, Amrabat arriva a luglio. Criscito è sfumato all’ultimo istante.

Arrivano tutti subito meno che Amrabat che raggiungerà i viola a partire dalla prossima estate. Ecco le dichiarazioni del calciatore che resterà a Verona anche per la seconda parte di stagione, le sue parole sono riportate dalla Gazzetta dello Sport: “‘Sono felice di arrivare a Firenze. Ho scelto la Fiorentina perché mi ha dato le sensazioni migliori, ho scelto con il cuore. Ci vediamo in estate”.

La Fiorentina sta per piazzare anche un colpo in uscita, Kevin Prince Boateng dovrebbe lasciare i viola per trasferirsi in prestito in Turchia, al Besiktas. Era tornato in Italia per avvicinarsi alla Satta ma a Firenze non gioca praticamente mai e per questo motivo si vede costretto ad andarsene altrove.

Nello splendido ultimo giorno viola, c’è anche una trattativa di calciomercato che non è andata a buon fine, quella per Mimmo Criscito del Genoa. Criscito è rimasto lusingato dall’interessamento dei viola ma non se l’è sentita di lasciare la sua squadra in un momento così delicato della stagione, con la lotta per non retrocedere ancora da risolvere. Criscito si è comportato da vero capitano decidendo di restare in rossoblù.