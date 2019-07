FIRENZE – Fernando Llorente potrebbe tornare a giocare in Italia. L’ex attaccante della Juventus, svincolato dopo l’esperienza tra le fila del Tottenham, potrebbe essere ingaggiato dalla Fiorentina nel corso del calciomercato estivo. In viola, si giocherebbe una maglia da titolare con Giovanni Simeone.

Fernando Llorente ha 34 anni ed è reduce da una buona esperienza al Tottenham. Nel corso dell’ultima stagione ha segnato 8 gol, pur non essendo titolare, tra cui spicca la rete decisiva segnata in Champions League che è costata l’eliminazione al Manchester City di Guardiola (che poi si è consolato con il trionfo in Premier League ai danni del Liverpool).

Dopo dieci stagioni con la maglia dell’Athletic Bilbao, con 333 presenze e 118 gol, Fernando Llorente si è trasferito nel nostro campionato alla Juventus. Con i bianconeri, il centravanti spagnolo ha giocato complessivamente 92 partite con 27 gol all’attivo.

Poi, tra il 2015 ed il 2019, ha girato tre club in quattro anni. Con il Siviglia, ha segnato 7 gol in 36 partite, con lo Swansea ha segnato quindici gol in trentacinque presenze, con il Tottenham ha disputato 58 partite con un totale di tredici gol.

L’ex attaccante della Juventus ha fatto parte della rosa della Nazionale Spagnola di calcio per cinque anni. Ha giocato complessivamente 24 partite segnando sette gol.

Calciomercato Fiorentina, ecco chi è Fernando Llorente.

Prima di parlare dei suoi successi in Nazionale, andiamo ad elencare i trofei che ha vinto con squadre di club. Con la maglia della Juventus ha vinto due campionati italiani, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane.

Con il Siviglia, ha conquistato una Europa League. Con la maglia della Nazionale Spagnola ha vinto tre trofei: il Mondiale del 2010 in Sudafrica, il campionato europeo del 2012 in Polonia e Ucraina e la Meridian Cup del 2003 in Egitto.