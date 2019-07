FIRENZE – Fiorentina scatenata sul calciomercato. La società del neo presidente americano Rocco Commisso ha blindato Federico Chiesa, resistendo agli assalti della Juventus, e ha già messo a segno due colpi molto importanti come Kevin Prince Boateng e Lirola dal Sassuolo. Ma non finisce qui, i viola sarebbero vicinissimi anche a Radja Nainggolan.

L’ex centrocampista giallorosso vorrebbe tornare a Roma ma i capitolini non hanno alcuna intenzione di riprenderlo. Preso atto di questo, il Ninja avrebbe rivolto le sue attenzioni al Cagliari, dove ha giocato per molti anni prima di trasferirsi alla Roma, i sardi sarebbero anche disposti a riprenderlo ma non possono pagare interamente il suo ingaggio.

L’Inter, prima di darlo ad una società che non può pagare interamente il suo ricco contratto, vorrebbe cederlo ad un club in grado di pagargli interamente il suo stipendio. A tal proposito, ci sarebbe la Fiorentina. Il Ninja non aveva ancora preso in considerazione la pista viola ma potrebbe essere una destinazione gradita per la vicinanza tra Firenze e Roma, città che è rimasta nel cuore di Nainggolan e della sua famiglia.

L’affare potrebbe decollare nei prossimi giorni ma prima Nainggolan vuole capire se la pista Cagliari è tramontata definitivamente oppure no. I sardi restano la prima scelta del Ninja.

Calciomercato, Boateng è il primo grande colpo di Rocco Commisso.

Sbarca a Firenze Kevin Prince Boateng: l’ex milanista reduce dall’esperienza con il Sassuolo, 32 anni, è ormai ad un passo dal club viola dopo l’incontro con il suo agente. Per il giocatore sono pronti un investimento da circa un milione di euro e un contratto di due anni.

Intanto è stata ufficializzata la cessione, già definita da tempo, del centrale brasiliano Vitor Hugo al Palmeiras, da dove era arrivato due stagioni fa. Da questa operazione i viola incasseranno poco più di 5 milioni (fonte Ansa).