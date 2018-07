FIRENZE – Sampdoria beffata, dopo una lunga trattativa non andata a buon fine tra la Juventus e la società di Genova, Marko Pjaca andrà a giocare alla Fiorentina. Questa settimana Marko Pjaca sarà un giocatore della Fiorentina che, forte del sì del croato, ha definito l’operazione con i bianconeri quando ormai l’affare sembrava saltato. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, non l’obbligo come avrebbe voluto Marotta. Entro i prossimi due giorni Corvino chiuderà l’affare e Pjaca comincerà la nuova avventura. Lo scrive Il Corriere dello Sport [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Marko Pjaca è un’ala in possesso di ottime doti tecniche, è in grado di calciare con entrambi i piedi e di agire su ambedue i lati del campo, pur prediligendo il piede destro e la fascia sinistra; all’occorrenza può essere impiegato anche come trequartista o seconda punta.

La rapidità nello scatto e l’abilità nel dribbling lo rendono molto efficace nel superare il diretto avversario e convergere verso il centro dell’area per calciare in porta.