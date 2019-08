Calciomercato Fiorentina Ribery stipendio offerta cifre operazione mercato

FIRENZE – Il sogno sta per avverarsi, Frank Ribery è vicinissimo alla firma con la Fiorentina. Sfumata la trattativa per il suo ritorno al Marsiglia, Ribery ha scelto la Fiorentina come interlocutrice privilegiata preferendola alle offerte provenienti da Russia e Cina. Per accontentarlo, i viola hanno presentato una proposta di ingaggio molto alta per quelli che sono gli standard di calciomercato della Fiorentina.

Come scrive Il Corriere dello Sport, nel pomeriggio potrebbe arrivare la definizione dell’affare, ormai la distanza fra richiesta è offerta è minima: la società viola ha proposto un biennale a 4 milioni più bonus, l’esterno francese chiede un biennale da 4,5 più 500 di bonus. La sensazione è che manchi veramente poco per portare il francese agli ordini di Vincenzo Montella.

Non solo calciomercato, Montella: “Fiorentina tiene alla Coppa Italia”.

”Teniamo tutti molto alla Coppa Italia, per questo è servita la migliore Fiorentina possibile per fare bene contro il Monza”. Tramite i canali ufficiali del club, Vincenzo Montella ha parlato così della partita al Franchi contro il Monza.

”C’è tanta fiducia verso la squadra – ha continuato il tecnico viola -. Il presidente Commisso ha portato tanto entusiasmo e i tifoso credono in questo nuovo percorso, noi dobbiamo farne tesoro e alimentare tutto ciò coi risultati e le prestazioni anche se c’è ancora molto da fare”.

Montella ha parlato anche del Monza di Berlusconi e Galliani, vecchie conoscenze dell’ex allenatore della Roma dai tempi rossoneri: ”Il Monza è una buona squadra. Sapevamo di affrontare un avversario pericoloso, reduce dal successo in casa del Benevento, quindi siamo rimasti concentrati per tutto l’arco del match, ci siamo allenati anche a Ferragosto a dimostrazione di quanto siamo carichi. Nelle gare ufficiali c’è assoluto bisogno di vincere, per questo ho schierato la migliore formazione possibile in questo momento della stagione” (fonti Ansa e Il Corriere dello Sport).