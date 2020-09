Calciomercato Roma, Alessandro Florenzi al Psg in prestito: Leonardo lo adora.

Calciomercato Roma, nuovo addio di Alessandro Florenzi ai giallorossi. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno azzurro sarebbe ad un passo dal Psg.

Questa volta l’addio potrebbe essere definitivo perché Leonardo ha perfezionato una operazione alla Icardi: prestito subito più possibilità di riscatto al termine della stagione.

Florenzi era rientrato a Roma dopo una esperienza con più bassi che alti al Valencia. L’esterno destro non è riuscito ad ambientarsi in Spagna tra la lunga sosta per il Covid e la varicella nel momento in cui stava giocando meglio.

Nonostante la Roma abbia bisogno di esterni destri, Florenzi non è mai stato preso in considerazione da Fonseca che non lo vede assolutamente. Infatti in questo momento i giallorossi sono rimasti con Bruno Peres e Karsdorp (calciatore che piace a Atalanta e Genoa).

Florenzi non piace a Fonseca perché il portoghese preferisce esterni che siano anche forti fisicamente e che sappiano fare le due fasi. Secondo il tecnico portoghese, Florenzi non riesce ad aiutare la squadra in fase difensiva.

Lo scorso anno, Florenzi venne messo alla porta dopo alcune prestazioni negative come quella contro il Borussia in Europa League, dove fallì una rete già fatta (fonte La Gazzetta dello Sport).