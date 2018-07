FROSINONE – L’entusiasmo per la promozione ai playoff, le accuse del Palermo sconfitto, le due gare da giocare a porte chiuse. Il club ciociaro riparte col presidente Stirpe e il tecnico Longo e non vuole fare la fine del Benevento [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. A una rosa affidabile imperniata su Ariaudo, Chisbah, i fratelli Ciofani (da Daniel si aspettano i gol salvezza) sono stati aggiunti in prestito elementi di una certo peso: il portiere Sportiello, il difensore Goldaniga, i centrocampisti Crisetig e Molinaro.

Ma non basta e la società sta trattando con Omar El Kaddouri ed è possibile l’ingaggio di Aquilani. Il sogno però è quello di inserire un nome prestigioso come quello di Marco Borriello che, dopo l’anno buttato con la Spal, cerca un club di A. Il problema è quello dell’ingaggio.

Per ora sono arrivati Perica e il giovane Fidanza. Intanto è stato acquistato il trequartista olandese Vloet e continuano altre trattative: col Palermo per Rispoli, con l’Udinese per Halfredsson e Scuffet, col Cagliari per Sau e Capuano. Formazione (3-5-2): SPORTIELLO, Terranova, Ariaudo, GOLDANIGA, M. Ciofani, Chibsah, Maiello, CRISETIG, MOLINARO, Ciano, D. Ciofani. All: Longo.