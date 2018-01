ROMA – Le entrate e le uscite dei giocatori della Serie A nel calciomercato invernale che si è chiuso oggi alle ore 23.00.

– ATALANTA:

Acquisti: Rizzo (c, Spal).

Cessioni: Cabezas (a, Avellino) Kurtic (c, Spal), Dramè (d,

Spal), Vido (a, Cittadella), Orsolini (a, Cittadella).

– BENEVENTO:

Acquisti: Puggioni (p, Samodoria) Sandro (c, Antalyaspor),

Billong (d, Maribor), Guilherme (a, Legia), Diabatè (a,

Osmanlispor), Djuricic (c, Sampdoria), Tosca (d, Betis).

Cessioni: Chibsah (c, Frosinone), Ciciretti (a, Parma), Kanoute

(a, Pro Vercelli), Melara (c, Juve Stabia)Puscas (a, Novara),

Gravillon (d, Pescara).

– BOLOGNA:

Acquisti: Dzemaili (c, Montreal Impact), Paz (d, Newell’s),

Orsolini (a, Atalanta).

Cessioni: Petkovic (a, Verona), Taider (c, Montreal)

– CAGLIARI:

Acquisti: Castan (d, Roma), Ceter (a, Ind. Santa Fé),

Lykogiannis (c, Sturm Graz).

Cessioni: Melchiorri (a, Carpi), Capuano (d, Crotone).

– CROTONE:

Acquisti: Capuano (d, Cagliari), Benali (c, Pescara), Ricci (a,

Genoa), Zanellato (c, Milan).

Cessioni: Kotnik (a, Formentera), Cabrera (d, Getafe), Cuomo (d,

Rende), Kragl (c, Foggia).

– CHIEVO:

Acquisti: Solini (d, Modena, svincolato).

Cessioni: Seculin (p, Craiova).

– FIORENTINA:

Acquisti: Kukovec (a, Maribor), Dabo(c, Saint-Etienne).

Cessioni: Hagi (a, Viitorul), Babacar (a, Sassuolo)

– GENOA:

Acquisti: Pedro Pereira (d, Benfica), Medeiros (c, Sporting),

Hiljemark (c, Panathinaikos), Bessa (a, Verona), El Yamiq (d,

Raja Casablanca).

Cessioni: Ricci (a, Crotone), Centurion (c, Racing), Pellegri

(a, Monaco), Palladino (a, Spezia).

– INTER: Acquisti: Lisandro Lopez (d, Benfica), Rafinha (c,

Rafinha). Cessioni: Joao Mario (c, West Ham), Vanheusden (d,

Standard Liegi).

– JUVENTUS:

Acquisti: Del Sole (a, Pescara).

Cessioni: Lirola (d, Sassuolo), Mattiello (d, Atalanta), Pjaca

(a, Schalke),

– LAZIO:

Acquisti: Caceres (d, Verona)

Cessioni: Palombi (a, salernitana)

– MILAN:

Acquisti: nessuno.

Cessioni: Modic (c, Zeljeznicar), Zanellato (c, Crotone),

Gabriel (p, Empoli), Paletta (d, risol. contratto).

– NAPOLI:

Acquisti: Machach (c, Tolosa), Bangoura (c, Maceratese),

Vinicious (a, Real Sport Clube) per luglio.

Cessioni: Maksimovic (d. Spartak Mosca).

– ROMA:

Acquisti: Silva (d, Sporting Lisbona), Capradossi (d, Bari)

Cessioni: Castan (d, Cagliari), Emerson (d, Chelsea), Moreno (d, Real Sociedad)

– SAMPDORIA:

Acquisti: Stijepovic (c, M. Podgorica).

Cessioni: Puggioni (p, Benevento), Djuricic (c, Benevento),

Cuomo (a, Spal).

– SASSUOLO:

Acquisti: Lemos (d, Las Palmas), Mota Carvalho (a, Entella),

Babacar (a, Fiorentina).

Cessioni: Cannavaro (d, ritiro), Falcinelli (a, Fiorentina),

Gazzola (d, Parma).

– SPAL:

Acquisti: Kurtic (c, Atalanta), Dramé (d, Atalanta), Cionek (d,

Palermo), Everton Luiz (c, Partizan B.), Cuomo (a, Sampdoria).

Cessioni: Rizzo (c, Atalanta), Oikonomou (d, Bari), Bellemo (c,

Padova), Della Giovanna (d, Arezzo), Mora (c, Spezia).

– TORINO:

Acquisti: Damascan (a, Sheriff) per luglio, Chalakov (c,

Lokomotiv Plovdiv).

Cessioni: De Luca (a, Renate), Sadiq (a, Nac Breda), Gustafson

(c, Perugia).

– UDINESE:

Acquisti: Zampano (d, Pescara).

Cessioni: Mallè (a, Lorca), Matos (a, Verona), Bajic (a,

Istanbul Basaksehir), Ewandro (a, Estoril), Bochniewicz (d,

Gornik), Jaadi (c, Asteras Tripolis).

– VERONA:

Acquisti: Matos (a, Udinese), Petkovic (a, Bologna), Boldor (d,

Montreal), Vukovic (d, Olympiacos).

Cessioni:Caceres (d, Lazio), Bessa (c, Genoa), B. Zuculini (c,

River Plate).