ROMA – È scattato il conto alla rovescia verso la chiusura del calciomercato invernale, con le ultime ore a disposizione dei club italiani per definire operazioni in entrata. Diverso invece il discorso per le operazioni in uscita, visto che in altri Paesi il termine è diverso da quello italiano. Andiamo a scoprire dunque quando chiuderà il calciomercato nei principali campionati europei e quello cinese, divenuto sempre più importante nelle ultime stagioni…

31 GENNAIO, ecco quando chiude il calciomercato in entrata ed in uscita

Inghilterra; ore 18.

Germania: ore 18.

Italia: ore 20.

Turchia: 21.59.

Spagna: ore 23.59.

Francia: ore 23.59.

Belgio: ore 23.59.

Russia: ore 23.59.

1 FEBBRAIO Portogallo: ore 00.59.

28 FEBBRAIO Cina.

1 MARZO Ucraina: ore 23.59.

Il tabellone con gli acquisti e le cessioni delle società di Serie A

ATALANTA

Acquisti

Cessioni

Luca Valzania (c, Frosinone)

Emiliano Rigoni (a, Zenit)

BOLOGNA

Acquisti

Roberto Soriano (c, Villareal)

Nicola Sansone (a, Villarreal)

Cessioni

Sebastien De Maio (d, Udinese)

CAGLIARI

Acquisti

Walter Birsa (c, Chievo)

Christian Oliva (c, Nacional)

Alessandro Deiola (c, Parma)

Cessioni

Marko Pajac (c, Empoli)

CHIEVO VERONA

Acquisti

Ezequiel Schelotto (c, Brighton)

Gabriel Brazao (p, Cruzeiro) *via Inter

Cessioni

Walter Birsa (c, Cagliari)



EMPOLI

Acquisti

Tomas Cvancara (a, Jablonec)

Bartlomiej Dragowski (p, Fiorentina)

Dimitrios Nikolau (d, Olympiacos)

Marko Pajac (c, Cagliari)

Cessioni

Hamed Junior Traoré (c, Fiorentina) *per giugno

Pietro Terracciano (p, Fiorentina)

FIORENTINA

Acquisti

Luis Fernando Muriel (a, Siviglia)

Pietro Terracciano (p, Empoli)

Szymon Zurkowski (c, Gornik Zabrze)

Hamed Junior Traoré (c, Empoli) *per giugno

Cessioni

Gilberto (c, Fluminense)

Bartlomiej Dragowski (p, Empoli)

Riccardo Sottil (a, Pescara)

Abdou Diakhate (c, Parma)

FROSINONE

Acquisti

Luca Valzania (c, Atalanta)

Federico Viviani (c, Spal)

Stefan Simic (d, Milan)

Marcello Trotta (a, Sassuolo)

Cessioni

Lorenzo Crisetig (c, Benevento)

Cristian Molinaro (d, Salernitana)

GENOA

Acquisti

Jandrei (p, Chapecoense)

Giuseppe Pezzella (d, Udinese)

Stefano Sturaro (c, Juventus)

Andras Schafer (c, Mtk Budapest)

Arnaldo Antonio Sanabria (a, Betis)

Ivan Radovanovic (c, Chievo)

Abdallah Basit (c, Arezzo)

Cessioni

Stephane Omeonga (c, Hibernian)

Krzysztof Piatek (a, Milan)

INTER

Acquisti

Gabriel Brazao (p, Cruzeiro) *girato al Chievo

Cedric (d, Southampton)

Diego Godin (d, Atl. Madrid) *per giugno

Andrew Gravillon (d, Pescara) *per giugno

Cessioni

JUVENTUS

Acquisti



Martin Caceres (d, Lazio)

Cessioni

Mehdi Benatia (d, Al-Duhail)

LAZIO

Acquisti

Cessioni

Martin Caceres (d, Juventus)

MILAN

Acquisti

Paquetà (c, Flamengo)

Krzysztof Piatek (a, Genoa)

Tiago Djalo (d, Sporting)

Leroy Abanda (d, Monaco)

Michelis Nikos (c, Asteras Tripolis)

Cessioni

Gonzalo Higuain (a, Chelsea)

Raoul Bellanova (d, Bordeaux)

NAPOLI

Acquisti

Cessioni

Marko Rog (c, Siviglia)

PARMA

Acquisti

Juraj Kucka (c, Trabzonspor)

Abdou Diakhate (c, Fiorentina)

Cessioni

Amato Ciciretti (a, Ascoli)

Alessandro Deiola (c, Cagliari)

ROMA

Acquisti

Umar Sadiq (a, Rangers – fine prestito)

Cessioni

Umar Sadiq (a, Perugia)

SAMPDORIA

Acquisti

Manolo Gabbiadini (a, Southampton)

Morten Thorsby (c, Heerenveen)

Cessioni

SASSUOLO

Acquisti

Merih Demiral (a, Alanyaspor)

Cessioni

Kevin Prince Boateng (c, Barcellona)

Marcello Trotta (a, Frosinone)

SPAL

Acquisti

Pa Konate (d, Cincinnati)

Emiliano Viviano (p, Sporting Lisbona)

Cessioni

Everton Luiz (c, Salt Lake City)

Federico Viviani (c, Frosinone)

TORINO

Acquisti

Cessioni

Soriano (c, Villareal)

UDINESE

Acquisti

Stefano Okaka (a, Watford)

Marvin Zeegelaar (c, Watford)

Sebastien De Maio (d, Bologna)

Cessioni

Giuseppe Pezzella (d, Genoa)

Simone Scuffet (p, Kasimpasa)

Darwin Machis (a, Cadice).