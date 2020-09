Calciomercato Genoa, Mario Balotelli non convince del tutto: pronto contratto annuale.

Calciomercato Genoa, Mario Balotelli non convince al 100%. Il centravanti vuole ripartire dalla Liguria ma i rossoblù hanno delle perplessità legate alle sue due ultime stagioni.

Infatti gli ultimi due anni di Balotelli sono stati da incubo visto che ha segnato appena tredici reti in due stagioni (la media è di appena 6.5 gol all’anno…).

Balotelli ci aveva abituato a ben altri score realizzativi tra Serie A e Nizza. Super Mario deve rilanciare la sua carriera e vuole farlo in Italia per guadagnarsi la convocazione ad Euro 2021.

Infatti Mancini stravede per lui ma non può chiamarlo in Nazionale con prestazioni come quelle al Brescia.

Il Genoa si sarebbe convinto a prenderlo ma vuole tutelarsi con un contratto di appena una stagione.

Infatti Super Mario non è più nelle condizioni di pretendere, deve guadagnarsi ingaggi e futuro sul campo.

Al Brescia non c’è riuscito, ora deve farlo al Genoa se vuole continuare a giocare nel nostro Paese.

Così alla fine Balotelli dovrebbe firmare un contratto di appena un anno con possibile prolungamento per un’altra stagione nel caso in cui la squadra dovesse salvarsi e Super Mario dovesse segnare un tot di gol (si parla di 10 o 15…).