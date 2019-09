GENOVA – Il Genoa è molto attivo sul calciomercato. La società rossoblù ha preso Edoardo Goldaniga dal Sassuolo e Peter Ankersen dal Copenaghen. Non solo acquisti, il Genoa ha perfezionato la cessione di Oscar Hiljemark alla Dinamo Mosca e sta cercando una sistemazione per Romulo. Lo scorso anno, il brasiliano è stato mandato in prestito alla Lazio ma i biancocelesti non lo hanno riscattato. Così il Genoa è costretto a trovargli un’altra destinazione, per lui si parla del Brescia, club che nel frattempo ha preso Alessandro Matri, altro colpo di calciomercato dopo Mario Balotelli.

Calciomercato Genoa, bisogna sfoltire la rosa: ecco i calciatori in uscita.

Il Genoa non ha terminato il suo calciomercato in uscita. Deve ancora piazzare Sandro, Gumus e Rizzo, calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Aurelio Andreazzoli.

Nuovi rinforzi per il Genoa che chiude col botto una campagna acquisti importante. In difesa fatta per Edoardo Goldaniga: trovata l’intesa col Sassuolo sulla base di un prestito (circa un milione) e diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. Ed è stato praticamente definito anche l’acquisto dell’esterno destro danese Peter Ankersen: il giocatore dovrebbe arrivare a titolo definitivo dal Copenaghen.

In uscita c’è Romulo, che sarebbe molto vicino al Brescia.

Oscar Hiljemark è stato ceduto a titolo definitivo dal Genoa alla Dinamo Mosca. Il centrocampista della Nazionale scandinava, operato a gennaio alle anche e rientrato con l’inizio della preparazione, non rientrava più nei piani societari e dell’allenatore; così, dopo alcune offerte di club esteri, è arrivata la cessione a titolo definitivo a una delle squadre di Mosca.

Hiljemark, 27 anni, lascia il Genoa dopo due stagioni e mezza durante le quali ha raccolto 46 presenze. L’obiettivo della dirigenza rossoblù è ora completare l’opera di sfoltimento con le cessioni di Sandro, Gumus e Rizzo gli altri tre giocatori che non rientrano nei piani del tecnico (fonte Ansa).