Calciomercato Genoa: è fatta per Juan Jesus, in arrivo anche Santon e Perin (foto Ansa)

Genoa re di questa domenica di calciomercato. I rossoblù hanno piazzato il colpo Juan Jesus e sono molto vicini anche a Davide Santon e Mattia Perin.

L’acquisto di Juan Jesus è stato un autentico capolavoro del ds Faggiano. Infatti Jesus era ad un passo dal Cagliari ma poi c’è stato l’inserimento del Genoa che ha offerto uno stipendio più alto all’ormai ex calciatore della Roma.

Trovato l’accordo con Jesus manca quello con la Roma ma non sarà difficile trovarlo visto che i giallorossi vogliono liberarsi dell’ingaggio pesante del brasiliano. Jesus guadagna più di due milioni all’anno e nell’ultima stagione non ha giocato praticamente mai.

Jesus non sarà l’unico regalo per il neo tecnico Maran, i rossoblù sarebbero ad un passo anche da Perin e Santon.

La Juventus è orientata a rinnovare il prestito di Mattia Perin al Genoa, anche perché il portiere si trova molto bene in rossoblù.

Nel caso di Santon, la Roma avrebbe preferito cederlo al Besiktas per guadagnare di più ma il ragazzo vuole rimanere in Italia. Così il Genoa potrebbe rappresentare la soluzione ideale sia per il calciatore che per i giallorossi.

Ma in ogni caso il calciomercato del Genoa non terminerà qui. Infatti i rossoblù vogliono piazzare anche un grande colpo a sorpresa. Si parla di uno tra Giovinco e Gervinho (fonte Primo Canale).