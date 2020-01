GENOVA –Juan Manuel Iturbe non tornerà a giocare nel nostro campionato. L’attaccante argentino è rientrato ai messicani del Pumas dopo aver sostenuto le visite mediche con il Genoa. Evidentemente, i test fisici non hanno fornito i risultati sperati dai rossoblù. Per questo motivo, è probabile la permanenza di Favilli a Genova, calciatore che era stato accostato alla Roma nelle ultime ore di calciomercato.

Calciomercato Genoa, Iturbe si era trasferito in Messico dopo non aver sfondato con Roma e Torino.

Prima del trasferimento in Messico, Iturbe aveva archiviato due esperienze tutto meno che positive con Roma (68 presenze con 5 gol) e Torino (17 presenze con 1 gol). Anche in Messico, non è che le cose siano andate molto meglio. Iturbe è stato frenato da problemi fisici in serie.

Con il Club Tijuana ha giocato appena 17 partite senza mai andare in gol, con il Pumas è andata leggermente meglio con 3 gol in 25 presenze. Nel frattempo, Iturbe ha deciso di diventare un Nazionale Paraguaiano visto che l’Argentina non lo prendeva in considerazione.

Con il Paraguay, ha giocato 12 partite senza andare mai in gol. Insomma, Iturbe non è più riuscito a tornare sui livelli dell’Hellas Verona dove segnò ben otto gol in un’unica stagione, meritandosi la Roma.

Genoa e Pumas si erano accordati sulla formula del prestito con diritto di riscatto fissato a quattro milioni di euro ma i rossoblù hanno deciso di far saltare questo affare di calciomercato.