GENOVA – Il Genoa già pensa al dopo Piatek, e a questo proposito fonti molto vicine alla dirigenza del Betis di Siviglia rivelano che c’è stato un interessamento del club ligure per il 22enne attaccante paraguayano della squadra andalusa Antonio Sanabria, ex Roma (2 presenze e nessun gol in giallorosso nella stagione 2014-’15). Il discorso sarebbe ancora in fase “di evoluzione”, intanto il Betis penserebbe già al sostituto nel caso Sanabria dovesse partire.

Infatti l’uomo di mercato della società biancoverde, Juan Josè Canas, che si trova in Cile per seguire il Sudamericano Under 20, sta cercando di stringere la trattativa per portare in Andalusia l’attaccante Jan Carlos Hurtado, 19 anni a marzo, che sta giocando il torneo continentale giovanile con la nazionale del Venezuela.

A livello di club è in forza agli argentini del Gimnasia y Esgrima di La Plata, con cui ha un contratto fino al 2021. Altro obiettivo del Betis è il terzino del Brasile under 20 Emerson de Souza, in forza all’Atletico Mineiro e per il quale c’è un’agguerrita concorrenza: lo seguono anche Inter, Sampdoria, Sassuolo, Valencia, Watford, Shakhtar, Borussia Dortmund e Liverpool.