Calciomercato, Godin al Cagliari: il motivo è la moglie che è nata proprio nel capoluogo della Sardegna.

Calciomercato, Godin al Cagliari per una questione di cuore. Non parliamo dell’amore del calciatore uruguaiano per la squadra sarda ma della moglie.

Infatti, come scrive Il Corriere dello Sport, Sofia Herrera, è nata proprio a Cagliari, dove negli anni Novanta giocava il papà José Oscar, per tutti Pepe.

Da diversi giorni il Cagliari era a caccia di un grande difensore centrale per il suo nuovo allenatore Eusebio Di Francesco.

Il primo tentativo è stato fatto con Juan Jesus ma alla fine il calciatore brasiliano, che comunque è in uscita dalla Roma, ha deciso di rimanere nella Capitale per continuare a percepire il suo ricco stipendio.

Così il Cagliari ha aperto un’altra trattativa con la Roma. Questa volta il nome sul piatto era quello di Federico Fazio.

Ovviamente non sono casuali tutte queste trattative con la Roma, infatti Di Francesco preferirebbe lavorare con un difensore con il quale ha condiviso l’esperienza capitolina.

Ricordiamo che Di Francesco, con Fazio e Jesus in organico, è riuscito a raggiungere le semifinali di Champions League.

Ma a prescindere da questo, Di Francesco voleva un difensore di livello internazionale e sicuramente Godin risponde a questo profilo. Il suo arrivo esclude quello di Fazio? Non è detto.

Il Cagliari potrebbe essere ingolosito dal formare una coppia di centrali super. Con la Roma è stato trovato un accordo sulla base dei tre milioni di euro, adesso manca quello con l’argentino ma le parti non sono lontane.

Infatti Fazio, a scopo precauzionale, ha saltato la partita amichevole vinta dalla Roma sul campo del Frosinone (fonte Il Corriere dello Sport).