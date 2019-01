LONDRA (INGHILTERRA) – Gonzalo Higuain accende il calciomercato di gennaio. Il Chelsea, su indicazione di Maurizio Sarri, lo vuole e il fratello agente dell’argentino è a Londra per trattare con i Blues. Ma prendere Higuain non è per niente semplice. Non bisogna convincere solamente il fratello agente. Per prenderlo, il Chelsea deve strappare altri due sì; quello della Juventus, proprietaria del cartellino che vuole subito i 36 milioni di euro per il riscatto e non ha intenzione di cederlo in prestito, e quello del Milan, club dove Higuain sta giocando in prestito.

Inoltre, i rossoneri hanno congelato questa trattativa che si risolverà, un un modo o nell’altro, solamente dopo le prossime due partite ravvicinate, quella di Coppa Italia del prossimo weekend e la Supercoppa Italiana contro la Juventus in Arabia Saudita del 16 gennaio.

Gli aggiornamenti Instagram di Gonzalo Higuain