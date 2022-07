Il sogno del Monza si chiama Mauro Icardi. L’ex punta dell’Inter, chiuso al PSG, è il nome che in queste ore sta rimbalzando sui siti specializzati di calciomercato. A fomentare l’ambiente brianzolo due fatti: una storia su Instagram dell’attaccante argentino e le parole di Piersilvio Berlusconi durante un evento Mediaset. Ma andiamo con ordine.

La storia su Instagram di Icardi

“San Siro, Milano. Quante emozioni vissute qui… momenti indelebili della mia vita familiare e calcistica. Tanti bei ricordi che rimarranno per sempre nel cuore”. Questo quanto scritto da Maurito nel post condiviso su Instagram a corredo di una foto che ha sullo sfondo lo stadio Meazza nel quale è stato protagonista, nel bene e nel male, con la maglia nerazzurra. L’attaccante vuole tornare in Italia? Sembra proprio di sì.

Le parole di Piersilvio Berlusconi

“Sarebbe una grande opportunità averlo al Monza e vi immaginate che storia se segnasse proprio contro l’Inter. Magari… Non mi fate però andare oltre, ho fiducia in Galliani”, le parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. Solo un sogno? Chissà. Certo che in questi anni più volte Galliani e Berlusconi sono riusciti a stupire tutti.

Il problema come ovvio è il costo complessivo dell’operazione.

L’alternativa si chiama Andrea Petagna: la punta del Napoli è sul mercato e Adriano Galliani sta trattando con Aurelio De Laurentiis per il trasferimento dell’ex Spal.