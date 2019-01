MILANO – Nervi testi tra l’Inter e Mauro Icardi. La società nerazzurra lo ha multato per essere rientrato in ritardo dalle vacanze e il rinnovo di contratto è molto lontano perché sia Wanda Nara, che è il suo agente, sia lo stesso Icardi hanno chiarito come l’offerta presentata dall’Inter non sia soddisfacente. Wanda Nara ha parlato anche dell’interessamento di importanti club spagnoli a Icardi (si tratta del Real Madrid – in pole – e dell’Atletico Madrid). Non solo, Icardi ha attaccato duramente La Gazzetta dello Sport, che aveva ipotizzato un cambio di agente di Maurito, attraverso le storie Instagram e ha giurato fedeltà eterna, anche in ambito calcistico, a Wanda Nara.

”Ci tengo a precisare che sono molto ma molto felice e soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto insieme finora. Per questo, sarà sempre Wanda a curare i miei e nostri interessi fino a fine carriera’

”Il mio rinnovo avverrà nel momento in cui l’Inter mi sottoporrà un’offerta corretta e concreta”, ha poi proseguito il capitano dell’Inter sempre su Instagram. ”Solo allora si potrà parlare di rinnovo con verità eludendo le menzogne gratuite che ad oggi vengono diffuse”.

Cosa aveva detto Wanda Nara poche ore prima

“Al momento attuale il rinnovo di Icardi con l’Inter è molto lontano dal concretizzarsi. Ci sono club molti importanti interessati a Mauro e per questo siamo molto lontani da un accordo”. “Le cifre di cui si è parlato in Italia non sono esatte e a noi ancora non è arrivata una proposta soddisfacente”.

“Non nego che, in qualsiasi momento, si possa trovare un punto d’incontro – ha detto ancora Wanda -, però ribadisco che ora siamo molto lontani. Non è logico rinnovare per la stessa cifra che Mauro guadagna adesso, perché è arrivato a un livello superiore. E poi abbiamo ottimi rapporti con due grandi club di Spagna che sono molto interessati a Mauro”.