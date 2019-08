MILANO – Siamo entrati nella parte finale del calciomercato estivo e Mauro Icardi, che è stato messo fuori rosa dall’Inter, non ha trovato ancora una sistemazione. Il calciatore vorrebbe trasferirsi alla Juventus mentre l’Inter vorrebbe cederlo al Napoli per coinvolgerlo in uno scambio di calciomercato con Arek Milik.

Come detto, Icardi vorrebbe trasferirsi alla Juventus ma questa operazione di calciomercato è resa complicatissima dal rapporto conflittuale che intercorre tra i due club. L’Inter sarebbe disposto a cedere Icardi alla Juventus solamente ad una condizione, attraverso lo scambio con Paulo Dybala.

La Juve sarebbe anche disposto a privarsi di Dybala ma solamente in cambio di cash e non gradisce l’idea di cederlo ad un club rivale. I bianconeri stanno facendo di tutto per cederlo all’estero dove il Psg è un interlocutore più che credibile.

Il Psg sta per cedere Neymar in Spagna e ha bisogno di acquistare un altro attaccante di livello internazionale per sostituirlo. Da questo punto di vista, Dybala sarebbe perfetto perché è un calciatore con le stesse caratteristiche tecniche dell’attaccante della Nazionale Brasiliana di calcio. Per il Psg, non sarebbe un problema accordare a Dybala lo stipendio che l’argentino ha chiesto, senza successo, al Manchester United.

Viste le difficoltà dello scambio di calciomercato tra l’Inter e la Juventus, i nerazzurri sono tornati a parlare con una certa insistenza con il Napoli. I partenopei acquisterebbero volentieri Mauro Icardi e sarebbero disposti anche ad intavolare uno scambio con Arek Milik.

Antonio Conte voleva Edin Dzeko ma sarebbe disposto ad abbracciare anche Milik perché l’attaccante del Napoli ha caratteristiche tecniche simili a quelle del bosniaco. E’ un centravanti ma sa giocare anche insieme ai compagni di squadra ed è dotato di una tecnica notevole che gli permette anche di essere un ottimo tiratore di punizioni.

Adesso c’è da convincere Icardi che continua a pensare solamente alla Juventus ma che alla fine dovrà ripiegare sul Napoli visto che l’alternativa più credibile è un anno di tribuna.