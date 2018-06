ROMA – Una stories su Instagram di Wanda Nara, moglie e agente del capitano e bomber dell’Inter di Mauro Icardi, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha scatenato il tam tam su internet.

L’attaccante argentino, escluso dal Mondiale, e la sua metà sono partiti per un safari in Sudafrica e, ovviamente, stanno testimoniando in tempo reale sui social il loro viaggio. Wanda Nara ha immortalato una zebra, storico simbolo della Juventus, scatenando i gossip su un possibile trasferimento del marito alla corte di Allegri.

Icardi ha una clausola rescissoria nel suo contratto valida solo per l’estero di 110 milioni e esercitabile entro il 15 luglio: se la Juve vorrà trattare per l’argentino dovrà sedersi al tavolo con l’Inter. Ma il bomber sta trattando il rinnovo con i nerazzurri: la richiesta è di otto milioni all’anno.