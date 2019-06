ROMA – Il grande obiettivo di mercato dell’Inter per rinforzare l’attacco, è Lukaku. Una trattativa che però si preannuncia lunga e complicata vista la richiesta di 80 milioni da parte del Manchester United. Ma l’Inter ha già l’accordo con il giocatore, entusiasta di poter lavorare con Antonio Conte.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio hanno trovato un’intesa di massima con Lukaku sulla base di un ingaggio da circa 6,5 milioni netti a stagione. Lo United, come detto, parte da una richiesta di 80 milioni, ma il giocatore ha già chiesto la cessione e ha lanciato diversi messaggi all’Inter e Conte. E il 20 luglio è in programma una sfida tra Red Devils e nerazzurri, con Lukaku che vorrebbe giocare questa sfida con la maglia nerazzurra. Una trattativa che però resta complicata perché prima l’Inter deve vendere. E la situazione legata a Icardi ancora è in alto mare. (fonte GAZZETTA DELLO SPORT)