MILANO – L’Inter vuole rispondere alla Juventus – che ha praticamente preso Arthur dal Barcellona nell’affare Pjanic – e sta per piazzare un importante colpo di calciomercato. I nerazzurri sarebbero ai dettagli per Achraf Hakimi.

Oltretutto i nerazzurri hanno ‘assaggiato’ sulla loro pelle il valore di Hakimi visto che il Borussia Dortmund li ha eliminati da questa edizione della Champions League.

Hakimi ha segnato una doppietta decisiva all’Inter nel corso della vittoria per 3 a 2 del suo Borussia Dortmund contro i nerazzurri.

Infatti il cartellino di Hakimi è di proprietà del Real Madrid ma quest’anno l’esterno ha giocato con il Borussia Dortmund in Germania.

Per prenderlo, l’Inter starebbe per sborsare 40 milioni di euro (anche se non è da escludere che il Real Madrid ne voglia di più. Almeno 45…). E’ totale l’intesa con il calciatore.

Hakimi guadagna attualmente 1.5 milioni di euro, l’Inter gliene garantirà almeno uno in più a stagione.

Calciomercato Inter. Chi è Achraf Hakimi? In che posizione gioca?

Achraf Hakimi è un difensore per modo di dire visto che ha spiccate doti offensive. Quest’anno con il Dortmund ha sfiorato la doppia cifra visto che ha segnato la bellezza di 9 gol in 45 partite (inclusa la doppietta all’Inter di Dortmund).

Questi numeri da urlo sono spiegabili con il fatto che Hakimi è nato come terzino destro ma spesso viene impiegato anche come esterno di centrocampo.

Hakimi è un calciatore molto versatile grazie alla sua abilità nel possesso palla e alla sua velocità.

È in possesso di un tiro molto potente e preciso che lo rende un ottimo tiratore di punizioni. È attualmente considerato uno dei migliori terzini destri d’Europa.

All’Inter uno così farebbe più che comodo perché ha bisogno di terzini di qualità che sappiano garantire anche un buon numero di gol (alla Theo Hernandez…) (fonte Wikipedia).